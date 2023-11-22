Минобороны получило новую партию бомбардировщиков Ростех: Минобороны получило новую партию бомбардировщиков Су-34

Фото: МО РФ

Новосибирский авиазавод, входящий в состав госкорпорации «Ростех», передал Министерству обороны РФ очередную партию бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе компании. Истребители прошли как наземные, так и летные испытания. Первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков отметил, что госзаказ реализуется в полном объеме и в соответствии со сроками.

Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний, — сообщили в Ростехе.

Также Артяков отметил, что Су-34 наиболее активно используются сегодня в зоне проведения СВО. По его словам, фронтовые бомбардировщики Су-34 отличаются высокой маневренностью, что позволяет им выполнять широкий спектр задач. В Ростехе добавили, что возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, а также повысить точность бомбометания.

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в пресс-релизе сообщил, что на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова уже приступили к реализации госзаказа на следующий год. Объемы будут увеличены в сравнении с 2023 годом.

Уже сегодня на предприятии приступили к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены. Создан необходимый производственный задел. Кроме того, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении, — заявил Слюсарь.

В ноябре Ростех объявил о старте испытаний Су-57 с двигателем второго этапа. В корпорации пообещали, что появление такого «движка» заметно расширит боевые возможности истребителя и что по итогам испытаний ВКС начнут получать истребители уже с новым мотором.