Украинский телеканал случайно раскрыл потери ВСУ. Как отреагировал Киев? Украинский телеканал сообщил, что более миллиона бойцов ВСУ пропали или погибли

Фото: МО Украины

Украинский телеканал «1+1» опубликовал информацию о погибших и пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Какие цифры были показаны во время эфира?

Сколько украинских бойцов погибло в зоне СВО

Телеканал «1+1» в бегущей строке, ссылаясь на данные Минобороны Украины, сообщил, что за время конфликта не выжили и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ. Бегущая строка с такими сведениями была пущена в эфир во время национального телемарафона.

По информации Telegram-канала Readovka, после такой «опечатки» в редакцию телеканала позвонили из руководства Украины и попросили извиниться. Спустя некоторое время представители «1+1» попросили прощения за ошибку, которая транслировалась у них в эфире.

«Руководство канала тут же заставили извиниться за незапланированную деморализацию населения Украины звонком с Банковой. Впрочем, другие подробности произошедшего неизвестны — было ли это сделано намеренно или случайно», — говорится в публикации Telegram-канала Readovka.

Что пишут западные СМИ о потерях в рядах ВСУ

18 ноября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что украинская армия несет большие потери в зоне проведения СВО.

«То, что кто-то в ВСУ пробыл на передовой два года и остался жив, — это просто невероятно, потому что украинцам постоянно приходится пополнять свои части, некоторые из них несли потери до 80% личного состава. Происходящее сейчас просто ужасно», — пояснил он.

13 ноября британское издание The Economist сообщило, что Вооруженные силы Украины с начала специальной военной операции потеряли 190 000 бойцов ранеными и убитыми. По словам авторов материала, такие цифры предоставляет американского руководство.

«Американские чиновники считают, что по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны и до 120 тысяч получили ранения», — говорилось в материале The Economist.

Авторы издания предполагают, что Украине потребуется большое количество врачей и психологов для работы с ветеранами конфликта, среди которых будут тысячи служащих с ампутированными конечностями.

7 ноября французская газета Liberation сообщила, что ВСУ лишились как минимум 200 000 бойцов с начала спецоперации России.

По данным журналистов, руководство Украины надеялось провести контрнаступление быстро, однако не смогло осуществить запланированное и были потеряны сотни тысяч военных.

«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 тысяч убитых и раненых», — отмечалось в публикации Liberation.

Что говорили в России о потерях ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу 21 ноября заявил, что украинская армия несет колоссальные потери в зоне проведения спецоперации.

«Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники. <...> Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — сказал Шойгу.

В сентябре военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru предполагал, что ВСУ с начала проведения спецоперации потеряли свыше 500 000 военнослужащих.

«Предположу, что ВСУ в общей сложности с начала СВО потеряли свыше полумиллиона убитыми и около 700 тысяч ранеными. То есть свыше миллиона человек никогда не встанут в строй. Украина испытывает огромный недостаток в живой силе. Подготовленных на Западе, в том числе в США и Англии, резервов уже нет», — уверен эксперт.

