В США назвали общие потери ВСУ с начала спецоперации The Economist: ВСУ потеряли 190 тысяч человек убитыми и ранеными с начала СВО

Фото: МО Украины

С начала спецоперации России на Украине Киев потерял 190 тысяч бойцов ранеными и убитыми, так США оценивают украинские потери в ходе конфликта с Москвой, сообщает британское издание The Economist. В Вашингтоне считают, что за время конфликта погибли 70 тысяч военнослужащих ВСУ, ранены 120 тысяч.

Американские чиновники считают, что по меньшей мере 70 тысяч украинских солдат погибли в ходе войны и до 120 тысяч получили ранения, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ потеряли за последний год до 90% бойцов убитыми и ранеными из-за недостаточной подготовки личного состава, а также из-за отсутствия авиа- и артиллерийского прикрытия. Он не исключил, что у Украины нет мощных артиллерийских систем и превосходства в воздухе. В начале сентября он выразил предположение, что ВСУ потеряли до полумиллиона бойцов убитыми, а также более 700 тысяч ранеными.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что украинская армия понесла колоссальные потери в ходе контрнаступления. При этом он подчеркнул, что ВСУ так и не удалось достигнуть каких-либо результатов. Соотношение потерь, по его словам, составляет 1 к 8.

11 ноября врио командира третьей мотострелковой роты группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов рассказал о тяжелом бою на левом берегу Днепра, в котором российские военные пленили 11 украинских морпехов. По словам старшего лейтенанта ВС РФ, в ходе боя семь морпехов ВСУ были взяты в плен, еще четверо сдались сами, когда у них закончились боеприпасы.