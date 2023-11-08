Какие потери ВСУ в живой силе с начала СВО: сколько уничтожено техники Liberation: ВСУ потеряли 200 тысяч военнослужащих с начала СВО

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились как минимум 200 тысяч бойцов с начала спецоперации, сообщает французская газета Liberation. Что известно о потерях личного состава и техники украинской армии за все время СВО?

Что известно о потерях личного состава ВСУ

По данным французских журналистов, украинская армия надеялась провести контрнаступление быстро, однако не смогла осуществить запланированное и потеряла сотни тысяч военных.

«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 тысяч убитых и раненых», — сообщает Liberation.

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в сентябре заявила, что на Украине погибло более 500 тысяч украинских военных.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины с начала СВО потеряли свыше полумиллиона бойцов убитыми, а также более 700 тысяч ранеными.

«То есть свыше миллиона человек никогда не встанут в строй. Украина испытывает огромный недостаток в живой силе. Подготовленных на Западе, в том числе в США и Англии, резервов уже нет», — отметил он.

Сколько техники ВСУ уничтожено с начала спецоперации

Министерство обороны РФ вечером 7 ноября 2023 года сообщило, что с момента начала спецоперации на Украине были уничтожены десятки тысяч единиц техники ВСУ.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 527 самолетов, 254 вертолета, 8702 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 244 танка и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7001 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 064 единицы специальной военной автомобильной техники» — уточнило оборонное ведомство страны.

Сколько техники и солдат потеряли ВСУ за время контрнаступления

Вооруженные силы Украины 4 июня текущего года начали контрнаступление. С этого времени, по данным главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу, украинская сторона потеряла десятки тысяч военнослужащих.

«Только с 4 июня — то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления — Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными», — сообщил Шойгу.

Также за последние полгода российская армия уничтожила порядка 600 танков и 1900 бронемашин ВСУ различного класса.

Фото: МО Украины

Что стало причиной больших потерь ВСУ

Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что ВСУ потеряли за последний год до 90% бойцов убитыми и ранеными из-за недостаточной подготовки личного состава, а также из-за отсутствия авиа- и артиллерийского прикрытия.

«ВСУ бросали в бой неподготовленные подразделения, как во время Первой мировой войны, когда пехота шла без прикрытия артиллерии или пулеметов», — объяснил военный эксперт.

Также украинские военные несут большие потери из-за минных полей, через которые сложно пробираться, отметил военный эксперт и публицист Алексей Суконкин.

«Это связано с тем, что зайти и выйти с минных полей крайне сложно. Машины, которые обеспечивают эвакуацию раненых, вообще не могут там действовать. И поэтому очень большое количество раненых умирает на поле боя, отсюда и такая структура потерь», — сказал спикер NEWS.ru.

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