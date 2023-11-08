ВС РФ применяют в зоне СВО «Краснополь»: что это, какие цели поражает Ростех: ВС РФ начали применять в зоне СВО управляемый снаряд «Краснополь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные начали применять в зоне спецоперации на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, заявили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Что известно о боеприпасе?

Что известно о применении снарядов «Краснополь» в зоне СВО

Поставки модернизированного артиллерийского снаряда «Краснополь» в зону спецоперации начались в августе текущего года.

«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда „Краснополь“ успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель», — отметили в холдинге.

Какие известны характеристики снаряда «Краснополь»

«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 мм или 155 мм. Имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели.

Корректировка траектории при подлете снаряда к цели выполняется аэродинамическими рулями. Отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров, дальность стрельбы — до 25 километров.

Корректируемый снаряд «Краснополя» калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Версия боеприпаса «Краснополь-М2» имеет калибр 155 мм. Он обладает увеличенной дальностью стрельбы в 26 км и повышенной точностью поражения малоразмерных целей.

В июле 2022 года «Калашников» уточнил, что «Краснополь» получил повышенную эффективность работы при облачности и ветре. Сообщалось, что снаряд может захватывать одновременно до трех целей.

Специалисты Конструкторского бюро приборостроения в августе 2023 года также отметили, что модернизировали «Краснополь», улучшив его характеристики. Свойства обновленного боеприпаса в компании раскрывать не стали из соображений безопасности.

Фото: МО РФ 152-мм дивизионная самоходная гаубица

Как эксперты оценивают эффективность «Краснополя»

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что снаряды «Краснополь» были доработаны на основе опыта, полученного в ходе спецоперации на Украине, и на настоящий момент превосходят западные боеприпасы.

«В отличие от западных боеприпасов сопоставимых калибров он уже прошел зону проведения спецоперации в совершенном виде, то есть имел в том числе возможность коррекции в полете и применения против движущихся объектов. Соответственно, нынешние доработки — это доработки, которые идут с учетом СВО. Этот опыт был очень быстро внедрен, что говорит о больших модернизационных заделах „Краснополя“. Доработка боеприпаса улучшает и поднимает его эффективность», — сказал он «Известиям».

Военный эксперт Василий Дандыкин считает «Краснополь» одним из самых высокоточных боеприпасов в мире, который может попасть в форточку, преодолев расстояние до 26 километров.

«Это высокоточный модернизированный боеприпас советского производства, очень эффективный, наводится по лазерному лучу. Он достаточно непростой и дорогой. <...> Противник тоже применяет похожие снаряды, но импортные. Наши „Краснополь-М2“ доработали, он очень хорошо себя показывает. Но, конечно, здесь важно мастерство артиллериста», — отметил Дандыкин.

По словам эксперта, применяются такие боеприпасы для уничтожения особо важных целей: опорных пунктов противника или бронетехники.

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