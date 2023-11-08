ВС России начали применять модернизированный снаряд «Краснополь» ВС РФ начали применять в зоне СВО на Украине управляемый снаряд «Краснополь»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские войска начали применять в зоне спецоперации на Украине управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, рассказали РИА Новости в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Конструкторы модернизировали артиллерийский боеприпас, улучшив его характеристики, однако более конкретная информация не раскрывается из соображений безопасности.

Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель, — отметили в холдинге.

Ранее командир танковой армии 1-го гвардейского Западного военного округа с позывным Пятый заявил, что в зоне спецоперации танки Т-80БВ, получившие прозвище «летающие», отлично проявили себя. По его словам, машина способна поражать цели на расстоянии до пяти километров.

В условиях реальных боевых действий на Украине также проводятся испытания новых разведывательно-ударных беспилотников, созданных концерном «Калашников». После апробации Ростех примет решение о запуске беспилотников в серийное производство.