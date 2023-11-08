Российские танкисты рассказали о работе «летающих танков» Танкисты ЗВО: Т-80 БВМ может с 5 км послать снаряд в форточку

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Танки Т-80БВ, получившие прозвище «летающие», отлично проявили себя в зоне спецоперации, сообщил командир танковой армии 1-го гвардейского Западного военного округа с позывным «Пятый», передает РИА Новости. По его словам, машина способна поражать цели на расстоянии до 5 километров.

Мы работаем вместе на протяжении приблизительно четырех месяцев. У нас есть Т-80 БВМ в своей последней модификации, который справедливо получил прозвище «снайперский танк». В теории он способен поражать цели на расстоянии до 5 километров, и если говорить проще, то он способен «послать снаряд в форточку», — рассказал командир.

Боец с позывным «Кэп», добавил, что этот конкретный танк называют «летающим» из-за его скорости и мощного двигателя, имеющего более 1000 лошадиных сил. На Т-80БВМ установлено современное оборудование, способное автоматически учитывать различные параметры, такие как температура воздуха, погодные условия, вес снаряда, направление ветра и другие факторы. Эти возможности позволяют точно наводить орудие на цель, делая танк мощным и точным в боевых условиях.

Ранее гендиректор АО «Концерн „Уралвагонзавод“» (ГК «Ростех») Александр Потапов сообщил, что в России готовятся возобновить производство танков Т-80. По словам Потапова, эта техника показывает высокую эффективность в зоне СВО.