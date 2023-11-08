Российским военным в зоне СВО передали новые разведывательно-ударные дроны Ростех: новые ударные дроны «Калашникова» проходят боевую апробацию в зоне СВО

Фото: МО РФ

На территории специальной военной операции на Украине уже проводятся испытания новых разведывательно-ударных беспилотников, созданных концерном «Калашников», передает РИА Новости со ссылкой на Ростех. Эти беспилотники в настоящее время находятся в процессе апробации в условиях реальных боевых действий.

Разведывательно-ударные беспилотники, которые разработаны предприятиями «Калашникова», в настоящее время проходят апробацию в зоне СВО. По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки, — заявили в госкорпорации.

В случае необходимости будут внесены соответствующие усовершенствования и настройки, основанные на результатах боевых испытаний. После завершения этапа проектирования и апробации Ростех примет решение о запуске беспилотников в серийное производство.

Министерство обороны Великобритании ранее высоко оценило эффективность российских беспилотников-камикадзе «Ланцет», назвав их лучшим оружием из арсенала армии РФ. По словам специалистов ведомства, они демонстрируют высокую эффективность в зоне проведения специальной военной операции на Украине.