Уничтожение украинского танка снарядом «Краснополь» попало на видео

Фото: МО РФ

Российские военные уничтожили украинский танк Т-72М1 корректируемым снарядом «Краснополь» на Запорожском направлении, видео опубликовали в Telegram-канале РИА Новости. На кадрах видно, как танк взрывается после прямого попадания снаряда.

Telegram-канал «Иди и смотри» ранее сообщил, что российские войска при помощи авиации нанесли массированный удар по скоплению украинских солдат в районе населенного пункта Работино Запорожской области. По данным канала, украинская армия понесла большие потери в живой силе при ударе. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные пытаются атаковать российские позиции вблизи населенного пункта Майорск в ДНР и пойти в наступление. По его словам, все нападения успешно отражаются бойцами ВС РФ, существенных изменений на данном участке фронта нет.

Накануне Пушилин рассказал, что российские военные вытеснили украинские подразделения из села Старомайорского, расположенного на Запорожском направлении. По его словам, украинские бойцы понесли значительные потери. В Министерстве обороны России не прокомментировали эту информацию.