Российская армия вытеснила подразделения ВСУ из села Старомайорское

Военнослужащие Вооруженных сил России вытеснили украинские подразделения из села Старомайорское, расположенного на Запорожском направлении, сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на заявление врио главы ДНР Дениса Пушилина. По его словам, украинцы понесли значительные потери. В Министерстве обороны России не прокомментировали эту информацию.

Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике, — заявил Пушилин.

О боях в районе Старомайорского ранее сообщал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, российские солдаты выбили подразделения ВСУ с большинства позиций при поддержке артиллерии. В ходе боев украинцы потеряли целую бригаду.

Касательно села Старомайорского: по сути, там уничтожена целая бригада ВСУ в боях за этот населённый пункт<...> подтвержденные данные по невозвратным потерям — свыше 3 тысяч боевиков с начала наступления ВСУ, — отмечал он.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области, но понесли значительные потери и отступили. По словам врио главы региона Евгения Балицкого, районы сосредоточения украинских подразделений были выявлены разведчиками. После этого по противнику нанесли удар.