ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ в районе Работино «Иди и смотри»: ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ в районе Работино

Фото: МО РФ

Российские войска при помощи авиации нанесли массированный удар по скоплению украинских солдат в районе населенного пункта Работино Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники. По данным канала, украинская армия понесла большие потери в живой силе при ударе. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Российская авиация нанесла удар по скоплениям украинских солдат, — рассказал собеседник канала.

По информации «Иди и смотри», руководство ВСУ активно перебрасывает резервы на Запорожское направление, российские военные успешно отражают попытки атак.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные пытаются атаковать российские позиции вблизи населенного пункта Майорск в ДНР и пойти в наступление. По его словам, все нападения успешно отражаются бойцами ВС РФ, существенных изменений на данном участке фронта нет.

Накануне Пушилин рассказал, что российские военные вытеснили украинские подразделения из села Старомайорского, расположенного на Запорожском направлении. По его словам, украинские бойцы понесли значительные потери. В Министерстве обороны России не прокомментировали эту информацию.

Как заявили авторы Telegram-канала «Архангел спецназа», ВСУ потеряли пять боевых машин пехоты в ходе столкновений на Запорожском направлении вблизи населенного пункта Работино. Уточняется, что среди уничтоженной техники есть американская M2 Bradley.