Пушилин заявил, что ВСУ идут в наступление на Майорск

Фото: МО Украины

Украинские военные пытаются атаковать российские позиции вблизи населенного пункта Майорск в ДНР и пойти в наступление, заявил в эфире телеканала «Соловьев Live» врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, все нападения успешно отражаются бойцами ВС РФ, существенных изменений на данном участке фронта нет.

Одна из горячих точек — это Майорск, где противник пытается атаковать. Наши подразделения отражают атаки, существенных изменений или улучшения позиций противник не достиг, — сказал Пушилин.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские военные вытеснили украинские подразделения из села Старомайорского, расположенного на Запорожском направлении. По его словам, украинские бойцы понесли значительные потери. В Министерстве обороны России не прокомментировали эту информацию.

Как заявили авторы Telegram-канала «Архангел спецназа», ВСУ потеряли пять боевых машин пехоты в ходе столкновений на Запорожском направлении вблизи населенного пункта Работино. Уточняется, что среди уничтоженной техники есть американская M2 Bradley.