ВСУ потеряли американскую Bradley и еще четыре БМП в боях у Работино

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Боевая машина пехоты M2 Bradley

Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли пять боевых машин пехоты в ходе столкновений на Запорожском направлении вблизи населенного пункта Работино, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа». Как уточняется, среди уничтоженной техники есть американская M2 Bradley.

Четыре БМП были уничтожены минами. По состоянию на утро понедельника, 31 июля, украинские войска активных действий не предпринимают, однако, как пишет канал, командование ВСУ вынуждает бойцов идти в наступление без техники. В то же время присоединившиеся к украинской армии наемники передвигаются в зоне боевых действий на пикапах и бронетранспортерах М113.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ с утра 26 июля пытаются прорвать оборону в районе населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Новопокровка в Запорожской области. По его словам, украинская сторона несет значительные потери.

Позднее стало известно, что в ходе ожесточенных боев у Работино украинские войска потеряли 31 единицу бронетехники, в том числе 21 танк. Несмотря на ситуацию, ВСУ продолжили атаки в зоне ответственности 71-го гвардейского мотострелкового и 291-го полков Вооруженных сил России.