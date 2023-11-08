Стало известно о применении российской армией ФАБ-500 в районе Авдеевки Военкор Руденко: армия Россия применила бомбы ФАБ-500 в Авдеевке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России применили умные бомбы ФАБ-500 в районе населенного пункта Авдеевка, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. По его словам, авиабомбы использовались в ходе ударов по украинским позициям, расположенным в пределах города. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

По Авдеевке полетели УФАБ-500, — написал военкор.

Планирующие бомбы ФАБ-500 активно применяются в зоне проведения специальной военной операции. По словам военного эксперта капитана первого ранга Василия Дандыкина, этот вид вооружений является доработкой 500-килограммовых советских авиационных бомб. Данные снаряды сбрасываются на определенную цель по определенным координатам. При этом главной особенностью таких бомб является высокая мощность взрыва.

Ранее американские военные эксперты дали высокую оценку российским умным бомбам ФАБ-1500 УПМК. По их словам, конструкторы и инженеры оснащают советские боеприпасы простой системой спутникового наведения и крыльями, что позволяет использовать их для нанесения ударов по опорным пунктам и укрепленным позициям противника. Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков уточняет, что на снаряды устанавливается баллистический вычислитель, разработанной частной компанией «Гефест».