Военный эксперт описал свойства российских планирующих бомб Военэксперт Дандыкин: планирующие бомбы — это доработанное советское оружие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационная бомба ФАБ-500-М-62 для применения разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета

Российские планирующие бомбы показали свою высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, этот вид вооружений является доработкой советских 500-килограммовых авиационных бомб ФАБ-500.

Планирующие бомбы — это доработка обычных бомб. Они с управлением и крылышками. Это позволяет спасать наши самолеты. Потому что система ПВО противника подавлена еще не до конца, — пояснил эксперт.

Он уточнил, что планирующая бомба сбрасывается на определенную цель по определенным координатам и может преодолевать расстояние в несколько десятков километров. При этом мощный запас взрывчатки позволяет наносить серьезный урон как опорным пунктам противника, так и его технике, складам боеприпасов и т. д.

Говорят, что также используются ФАБ-1500 — это бомба весом полторы тонны. В перспективе есть и более мощные боеприпасы, но я слышал только о том, что применяются именно эти. Это достаточно недорогой вид модернизации этих бомб, но очень эффективный по своему действию, — подчеркнул Дандыкин.

Ранее американский журнал Forbes написал, что российские планирующие бомбы препятствуют контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Издание отмечает, что украинские военнослужащие признают такого рода боеприпасы своим самым большим страхом.