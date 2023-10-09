Американцы восхитились умными бомбами РФ: почему их нельзя сбить Журналисты Business Insider рассказали о разрушительных умных бомбах РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Российские войска наносят разрушительные удары по украинской армии при помощи управляемых авиационных бомб, сообщает американское издание Business Insider. Что известно о данных снарядах?

О чем рассказали американские журналисты

В материале Business Insider корректируемые авиабомбы Вооруженных сил (ВС) России называются «разрушительными». После них остается кратер больших размеров, в котором можно «закопать танк или несколько машин», поясняет СМИ.

Обозреватели указали, что используемые российскими военными УАБ гораздо точнее, чем обычные фугасные авиабомбы, а благодаря размеру они способны наносить существенный урон противнику.

«Для производства оружия Россия оснащает старые советские бомбы, такие как ФАБ-500, которые у нее имеются в большом запасе, простой системой спутникового наведения и крыльями. Затем они запускают их с истребителей, таких как Су-34 и Су-35», — говорится в публикации американского издания.

Что говорят эксперты о российских бомбах с УПМК

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru объяснил принцип действия умных бомб ФАБ-1500 УПМК, которые ВС РФ применяют в зоне СВО.

По его словам, чтобы обычный снаряд превратить в высокоточное оружие, необходим универсальный планирующий корректируемый модуль, который позволяет увеличить дальность и точность полета. Также для точной работы на самолетах устанавливают специальный баллистический вычислитель СВП-24.

«Это разработка частной компании „Гефест“, кстати, генеральный директор компании получил звание Героя России за эту разработку. Этот прибор вычисляет параметры полета самолета: на какой высоте находится, его привязка к местности, скорость, влажность воздуха и прочее. Зная, какой боеприпас несет самолет, прибор вычисляет точку сброса этого боеприпаса», — заявил эксперт.

По словам Героя России генерал-майора авиации Сергея Липового, авиабомбу ФАБ-1500 М54 с унифицированным модулем планирования и коррекции невозможно сбить огнем ПВО.

«ФАБ-1500 невозможно сбить с земли, это однозначно, потому что у нее нет радиолокационного и инфралокационного излучения, как в обычных управляемых ракетах, чье сопло двигателя может обнаружить зенитная ракета. А у ФАБ фугасная боевая часть без радиоизлучения. Если только случайно зацепить огнем зенитки, а так она несбиваема», — пояснил Липовой в разговоре с NEWS.ru.

Он объяснил, что данные снаряды могут быть размещены на истребителях-бомбардировщиках Су-34, Су-30, Су-35 и их модификациях, а также на стратегических бомбардировщиках: Су-24, Ту-22М и Ту-95.

Когда последний раз сообщалось о применении ФАБ-1500 с УПМК в зоне СВО

4 октября СМИ сообщили об уничтожении штаба отдельной тактической группы «Соледар» ВСУ в населенном пункте Александро-Калиново, предположительно, вследствие применения авиационных бомб большой мощности ФАБ-1500. В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

«Штаб располагался в нескольких десятках километров от передовой. Достать его помогли недавно появившиеся на вооружении наших ВВС авиационные бомбы большой мощности ФАБ-1500. После сброса с самолета они способны пролететь 50–70 километров и точно поразить цель», — сообщал источник MK.RU.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что после прилета по командному пункту ВСУ штаб был «вскрыт, как консервная банка», и было ликвидировано большое количество украинских офицеров.

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