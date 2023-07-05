Военный эксперт рассказал о снаряде, способном попасть в форточку Военный эксперт Дандыкин: снаряды «Краснополь-М2» могут влететь в форточку за 26 км

Точность российских модернизированных артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» настолько высока, что, преодолев расстояние до 26 км, они могут попасть в форточку, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. При этом он уточнил, что важную роль здесь играет мастерство артиллериста.

«Краснополь-М2» — это высокоточный модернизированный боеприпас советского производства, очень эффективный, наводится по лазерному лучу. Он достаточно непростой и дорогой. <...> Противник тоже применяет похожие снаряды, но импортные. Наши «Краснополь-М2» доработали, он очень хорошо себя показывает. Но, конечно, здесь важно мастерство артиллериста, — рассказал эксперт.

Он добавил, что «Краснополь-М2» способен, преодолев расстояние в 26 км, легко влететь в форточку. Применяются такие боеприпасы, как правило, для уничтожения особо важных целей: опорных пунктов противника или бронетехники.

По данным издания, российские артиллеристы начали применять модернизированные снаряды «Краснополь-М2» в зоне СВО. Обновленный боеприпас отличается от предшественника автоматизированным вводом программы полета снаряда, что снижает вероятность возникновения ошибок при подготовке к стрельбе.

Ранее военный эксперт Андрей Кошкин назвал советский опыт основным преимуществом российских систем радиоэлектронной борьбы в зоне СВО. По его словам, у российских военных есть в этом плане серьезные наработки.