Военный эксперт рассказал о ценности советского опыта в зоне СВО Военный эксперт Кошкин назвал советский опыт основным преимуществом российских систем РЭБ

Фото: МО РФ

Главным преимуществом российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине можно назвать советский опыт, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, у российских военных есть в этом плане серьезные наработки.

Мы довольно много сил и средств вкладывали еще на заре XX века в эти войска, в подавление радиочастот. <...> Есть много примеров, когда мы довольно успешно подавляли радиосигнал. Теперь мы используем эти принципы, чтобы, например, обездвижить беспилотник и затем его обстрелять или же перехватить сигнал и самостоятельно управлять беспилотником противника. Это тоже мастерство специалистов РЭБ, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что армия РФ обладает как историческими традициями, так и современными конструкциями, которые позволяют выполнять задачи в области РЭБ.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы могут глушить GPS-сигналы для наведения артиллерийских снарядов и ракет РСЗО HIMARS, а также подавляют разведывательные и ударные дроны ВСУ..