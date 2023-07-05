Резников: РЭБ РФ подавляют боеприпасы с GPS-наведением и ракеты HIMARS ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что российские системы радиоэлектронной борьбы могут глушить GPS-сигналы для наведения артиллерийских снарядов и ракет РСЗО HIMARS, сообщает британская газета Financial Times. По его словам, комплексы РЭБ РФ также подавляют разведывательные и ударные дроны ВСУ.

Русские придумывают контрмеру, мы информируем наших партнеров, и они создают новую контрмеру против этой контрмеры, — отметил он.

При этом Резников назвал очень точными артиллерийские боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО, в частности HIMARS, которые применяют украинские военные.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что летевший к линии фронта украинский Су-25 был сбит в районе села Орехово в Запорожской области. По данным канала, это четвертый боевой самолет ВВС Украины, который был уничтожен за четыре дня.