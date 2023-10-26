Военэксперт сообщил, чего ждать ВСУ от новой российской пушки Военэксперт Дандыкин: ВСУ обеспечены «новые ощущения» от российской САУ «Мальва»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва»

Российская САУ «Мальва» калибра 152 мм обеспечит армии Украины «новые ощущения» на поле боя, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он предположил, что орудие способно вести огонь управляемым снарядом «Краснополь» на дальность 43 км, то есть она достанет артиллерию ВСУ, в частности М-777.

Предположу, что орудие способно вести огонь управляемым снарядом «Краснополь» на дальность 43 км, то есть она достанет артиллерию ВСУ натовского калибра 155 мм, в частности М-777, полноценно участвуя в контрбатарейной борьбе. Это очень важный момент. Скоро ВСУ получат новые ощущения от присутствия «Мальвы» на фронте, — отметил эксперт.

Дандыкин также предположил, что «Мальва» — первая российская самоходка калибра 152 мм на колесном ходу. А значит, по мнению эксперта, «Мальва» легче и маневреннее, чем гусеничные аналоги.

Ей легче менять позицию, так как ВСУ засекают и дают ответку. Скорее всего, у САУ все мосты ведущие, что подходит для чернозема, для распутицы, — заявил Дандыкин.

Он добавил, что в зоне СВО нужны десятки таких машин. И сколько будет заявок от командиров, столько их и поставят, считает эксперт.

Военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что колесные гаубицы «Мальва» имеют такое же оружие, как гусеничные «Мста-С», но являются более легкими и мобильными. При этом подобное решение ускоряет и удешевляет производство гаубицы.