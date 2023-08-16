Военный эксперт раскрыл преимущества новых колесных гаубиц «Мальва» Военный эксперт Клинцевич: гаубицы «Мальва» более легки и мобильны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

152-мм самоходное артиллерийское орудие «Мальва»

Колесные гаубицы «Мальва» имеют такое же оружие, как «Мста-С», но являются более легкими и мобильными, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, техника также имеет более высокий колесный ресурс и аэромобильность, что дает возможность его перевозки на самолетах.

Колесные гаубицы «Мальва» имеют свои преимущества и недостатки. Например, они имеют такое же орудие, как на «Мсте», но они более легкие и мобильные. Соответственно, за счет этого будет достигаться более высокая скорость перемещения, у «Мальва» также выше колесный ресурс и аэромобильность — его возможно перебрасывать самолетами, — сказал Клинцевич.

Он добавил, что у гаубицы есть бронированная кабина, однако она не обладает такой степенью защищенности, как «Мста-С», поскольку экипаж остается открытым. Тем не менее такая характеристика удешевляет и ускоряет производство этой техники.

Ранее представители Института прикладной физики презентовали в рамках форума «Армия-2023» свою новейшую разработку — неуправляемую авиационную кассетную ракету С-8КЛ. Боеприпас с боевой частью из 24 осколочных элементов уже прошел предварительные испытания.

До этого сообщалось, что форум «Армия-2023», который проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке, посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он осмотрел новое вооружение для истребителей Су-57, а также выступил на церемонии открытия мероприятия. В частности, министр оценил западную военную технику, которая сейчас поставляется Украине. По его словам, разрекламированное вооружение оказалось далеко не безупречным.