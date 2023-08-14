Шойгу осмотрел новое вооружение для Су-57 на форуме «Армия-2023»

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел новое вооружение, предназначенное для истребителей Су-57, во время посещения форума «Армия-2023», сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя компании-разработчика систем. Представленные на выставке средства поражения позволят повысить боевую эффективность самолетов.

Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей, — рассказал собеседник.

Ранее сообщалось, что Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров провели совещание в штабе объединенной группировки российских войск. На встрече речь шла о выполнении гособоронзаказа. Наряду с министрами в совещании приняли участие представители предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В ходе мероприятия Шойгу вручил государственные награды военным из группировки войск «Центр». Они выполняют боевые задачи на Краснолиманском направлении.

Кроме того, Шойгу проинспектировал группировку ВС РФ в Арктике. Вместе с главой Росатома Алексеем Лихачевым он посетил архипелаг Новая Земля, где расположены гарнизоны Северного флота и крупный полигон. Одной из целей визита стала проверка готовности войск к действиям по охране и обороне особо важных объектов.