Шойгу разочаровал НАТО оценкой западной техники Шойгу: переданная Украине западная техника оказалась далеко не безупречной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Боевые действия на Украине показали, что разрекламированная западная техника в действительности оказалась далеко не безупречной, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время открытия форума «Армия-2023». По его словам, которые приводит ТАСС, убедиться в этом поможет выставка трофейного вооружения из стран НАТО.

Широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев выставку трофеев, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что западные правительства не спешат отправлять Украине передовые военные технологии, опасаясь, что они окажутся в руках российских специалистов. В частности, стало известно о решении США снять часть оборудования с предназначенных для ВСУ танков M1 Abrams. Машины отправят на Украину без чувствительной электроники и даже элементов брони с обедненным ураном.

Кроме того, американские военные опасаются, что боевые действия на Украине могут подорвать авторитет танков Abrams, которые США активно продают другим странам. Экспортный потенциал этих машин значительно снизится, когда танки попадут под удары современных ударных систем, которые имеются у российской армии.