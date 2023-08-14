На «Армии-2023» презентовали новую ракету с боевой частью из 24 снарядов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Представители Института прикладной физики презентовали в рамках форума «Армия-2023» свою новейшую разработку — неуправляемую авиационную кассетную ракету С-8КЛ. Как уточняет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу института, боеприпас с боевой частью из 24 осколочных элементов уже прошел предварительные испытания.

С-8КЛ — она имеет кассетную боевую часть и наполнена кумулятивно-осколочными боевыми элементами. Здесь их 24. Это новая разработка, литера «О» присвоена в конце 2022 года, — рассказали в ИПФ.

Литера «О» подразумевает, что разработчики изготовили опытные образцы боеприпаса, которые были протестированы и доработаны по результатам предварительных испытаний.

Ранее сообщалось, что форум «Армия-2023», который проходит с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке, посетил министр обороны России Сергей Шойгу. Он осмотрел новое вооружение для истребителей Су-57, а также выступил на церемонии открытия мероприятия. В частности, министр оценил западную военную технику, которая сейчас поставляется Украине. По его словам, разрекламированное вооружение оказалось далеко не безупречным. Убедиться в этом Шойгу предложил на выставке трофеев.