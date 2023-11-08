Стало известно, как российские пенсионеры «снабжали» Украину гривнами В Петербурге ликвидирован канал вывода похищенных у пенсионеров денег на Украину

Фото: vk.com/mvd

В Санкт-Петербурге пресекли канал вывода похищенных у пенсионеров денег на Украину, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, украденные рубли пересылали и конвертировали в гривны в ДНР, где были задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве.

Фото: vk.com/mvd

Этим летом в полицию обратилась женщина, которая заявила, что стала жертвой аферистов. В одном из мессенджеров она познакомилась с мужчиной, который предложил приумножить сбережения с помощью биржевых операций. Поверив злоумышленнику, потерпевшая перевела денежные средства на указанные им счета. Оперативники выяснили, что сайт биржи — ложный, и в качестве такового включен в соответствующий реестр Центробанка. В ходе дальнейшей работы полицейские проследили всю цепочку и установили, что похищенные сбережения пенсионерки осели в Киеве, — рассказала Волк.

Как уточнили в ведомстве, россиянам поступали звонки от мошенников из киевского кол-центра, а в ДНР была организована сеть по обналичиванию и конвертации валюты с целью вывода на Украину. По оценке полиции, ущерб от действий злоумышленников превысил 3 млн рублей.

Правоохранители провели обыски по месту проживания задержанных, а также в съемных квартирах, оборудованных под офисы. Силовики изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, а также около 1,5 млн рублей. Четверым задержанным в Донбассе избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование продолжается, отметили в МВД РФ.

В апреле сотрудники ФСБ задержали мошенников, организовавших в Москве кол-центры для хищения средств у российских и иностранных граждан. По данным ФСБ, аферисты конвертировали деньги потерпевших в криптовалюту и отправляли на Украину в интересах ВСУ.