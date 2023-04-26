Мошенники обманывали россиян на деньги и отправляли их ВСУ ФСБ задержала в Москве мошенников, отправлявших награбленное на Украину

Фото: ФСБ России

Сотрудники ФСБ задержали в Москве группу мошенников, действовавших в интересах Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба ведомства. По данным ФСБ, аферисты организовали в московском регионе колл-центры и обзванивали россиян, требуя перевести деньги на их карты, после чего конвертировали средства в криптовалюту и отправляли получателям на Украину.

УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с ГУМВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность мошенников, организовавших колл-центры в городе Москве, сотрудниками которых осуществлялось хищение денежных средств российских и иностранных граждан в особо крупном размере, — говорится в сообщении ФСБ.

В ведомстве объяснили, что украденные средства обналичивались в различных банкоматах в нескольких регионах России, после чего доставлялись курьерскими службами в обменные пункты и обменивались на криптовалюту. Затем она отправлялась анонимным получателям на Украину. Сотрудники ФСБ рассказали, что чаще всего жертвами мошенников становились лица, проживающие в Германии, Испании и Франции.

Ранее бывший сотрудник Управления «К» МВД России рассказал, что мошенники начали применять новую схему, в ходе которой убеждают людей спрятаться на неопределенное время якобы для участия в операции по поимке преступников, а сами вымогают деньги у родственников жертвы. Он пояснил, что в таких схемах преступники «играют на желании помочь» и долго работают с людьми.