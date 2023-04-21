«Играют на желании помочь»: полицейский рассказал о новой схеме мошенников Экс-полицейский: мошенники стали просить жертву спрятаться, чтобы выманить деньги у родственников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мошенники начали применять новую схему, в ходе которой убеждают людей спрятаться на неопределенное время якобы для участия в операции по поимке преступников, а сами вымогают деньги у родственников жертвы, рассказал бывший сотрудник Управления «К» МВД России. В беседе с KP.RU он пояснил, что в таких схемах злоумышленники «играют на желании помочь» и долго работают с людьми.

Жертву заставляют поверить, что она общается с сотрудником правоохранительных органов, что он является участником какой-то спецоперации и должен помочь вывести на чистую воду неких преступников. <...> Они просят жертву спрятаться, несколько дней не отвечать ни на какие звонки, тем временем вымогая у родственников деньги, — рассказал полицейский.

По словам правоохранителя, иногда злоумышленники не знают, с кем они разговаривают, просто совершая обзвоны якобы из банков. Это помогает выявить тех, кто готов идти на контакт. Также существуют базы со слитыми данными — через них мошенники ищут жертв под определенные параметры.

Эксперт предупредил, что единственный способ защититься — это не идти на контакт. Он пояснил, что доверчивого человека будут вести «до последнего рубля».

18 апреля помощница сенатора от Оренбургской области узнала о похищении 76-летней матери, когда ей принялись настойчиво звонить с 15 номеров. По данным канала, когда помощница взяла трубку, агрессивно настроенный мужчина потребовал за освобождение пенсионерки 2 млн рублей.

21 апреля Силкина была найдена живой в одной из гостиниц в Твери. В полиции заявили, что мошенники путем обмана уговорили пенсионерку уехать с ними из дома. После этого они лишили ее возможности общаться с родными и близкими.