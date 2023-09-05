Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала СВО потеряли свыше полумиллиона бойцов убитыми, а также свыше 700 тысяч раненными. Собеседник не исключил, что подготовленных на Западе резервов у Киева не осталось.
Предположу, что ВСУ, в общей сложности с начала СВО, потеряли свыше полумиллиона убитыми и около 700 тысяч раненными. То есть свыше миллиона человек никогда не встанут в строй. Украина испытывает огромный недостаток в живой силе. Подготовленных на Западе, в том числе в США и Англии, резервов уже нет. Сейчас объявили мобилизацию, но их подготовить невозможно, — считает Матвийчук.
По его словам, Украина просит у Запада «все, что только можно» на фоне потерянных, по словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, 7,6 тысячи единиц вооружения.
ВСУ потеряли 7,6 тысячи единиц вооружения. Сейчас Украина просит у Запада все, что только можно. Сегодня прошли сообщения о том, что подбили первый Challenger 2. То есть западная техника никакой угрозы для нас не представляет. Приведенные Шойгу данные говорят об общем упадке Украины и приближении к точке невозврата, — подытожил Матвийчук.