Военный эксперт объяснил причину больших потерь ВСУ Военэксперт Суконкин объяснил большие потери ВСУ сложностью эвакуации раненых с минных полей

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины несут большие потери из-за минных полей, через которые сложно пробираться, рассказал NEWS.ru военный эксперт и публицист Алексей Суконкин. По его словам, машины, обеспечивающие эвакуацию, не могут пробраться к раненым.

Вчера в разговоре с военкорами [президент РФ] Владимир Владимирович [Путин] отметил интересный момент, что структура потерь украинской стороны составила не 25% погибших и 75% раненых, это обычная структура потерь, то есть безвозвратные и санитарные, а 50 на 50. Это связано с тем, что зайти и выйти с минных полей крайне сложно. Машины, которые обеспечивают эвакуацию раненых, вообще не могут там действовать. И поэтому очень большое количество раненых умирает на поле боя, отсюда и такая структура потерь, — объяснил Суконкин.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ с 4 июня только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Отмечалось, что эта цифра не учитывает погибших в результате применения российского высокоточного оружия.

По данным российского военного ведомства, за время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard. Телеканал CNN сообщает, что ВСУ также потеряли 16 БМП Bradley. Еще несколько танков Leopard и БМП Bradley с небольшими повреждениями достались ВС РФ в качестве трофеев.