«Все проплачено»: солдат рассказал, кого активно мобилизуют ВСУ Солдат ВСУ заявил, что Киев мобилизует малообеспеченных граждан в Запорожье

Фото: МО Украины

Финансово состоятельные жители Запорожья активно откупаются от украинских военкоматов, в то время как представители малообеспеченных слоев населения вынуждены идти воевать, заявил РИА Новости боец ВСУ, попавший в плен на Запорожском направлении. По словам солдата, особого патриотизма в регионе не наблюдается, лишь на словах.

В Запорожье много людей, на них смотришь — здоровые физически и при бабле, но при этом они не попадают (на передовую — ред.). У них все проплачено со справками. А тот слой населения, у которых денег нет, которых выхватывают с заводов — малообеспеченный слой в основном воюет. В Запорожье ярого патриотизма нет. На словах — да. Гимны попеть, «героям слава» покричать — это одно. На фронт идти никто не хочет, — пояснил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что на Украине продолжается массовая мобилизация, и ряды ВСУ пополняются плохо обученными «одноразовыми солдатами», продолжительность жизни которых на поле боя не превышает нескольких дней. Такой же точки зрения придерживается военный эксперт Алексей Борзенко, по мнению которого ВСУ скоро будут вынуждены перейти к обороне по всей линии фронта из-за тяжелых потерь. По его словам, провал контрнаступления уже начали признавать даже в Киеве.