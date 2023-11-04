Военэксперт объяснил, почему бойцы ВСУ превратились в «одноразовых солдат» Дандыкин: плохо обученные «одноразовые солдаты» ВСУ быстро гибнут на поле боя

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

На Украине продолжается массовая мобилизация, и ряды ВСУ пополняются «одноразовыми солдатами», которые плохо обучены и продолжительность их жизни на поле боя не превышает нескольких дней, рассказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, низкая подготовка украинских военных видна по пленным.

Мобилизация на Украине идет, уже берут людей с проблемами со здоровьем, в том числе психически больных, не исключу. Эти бригады территориальной обороны, которые изначально создавались для внутренних войск, для дежурства на границах Украины, выполнять функции, скажем так, внутренних войск, уже брошены в бой. По пленным видно, что они плохо обучены, и жизнь на поле боя не превышает нескольких дней, — сказал эксперт.

Он отметил, что пока украинским властям удается восполнять потери армии в живой силе за счет резерва. Однако, по предположению эксперта, из-за контрнаступления этот резерв сократился до 20–30%.

Дандыкин добавил, что Киев готовит новые наступления весной, ожидая поставок истребителей F-16. Пока же ВСУ бросают в бой немецкие танки Leopard, но вскоре из-за ухудшения погоды и слякоти эта бронетехника станет бесполезной, поскольку она очень тяжелая.

Ничего, кроме новых кладбищ, Украина не получит. Не всех погибших бойцов ВСУ хоронят, многие остаются на полях брошенные. Этого не скрыть, все это украинцам видно, — заключил Дандыкин.

Ранее военный эксперт Алексей Борзенко высказал предположение, что ВСУ будут вынуждены перейти к обороне по всей линии фронта из-за тяжелых потерь. По его словам, провал контрнаступления уже начали признавать даже в Киеве.