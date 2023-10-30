Военный эксперт рассказал о резкой смене тактики ВСУ из-за тяжелых потерь Военэксперт Борзенко: ВСУ будут вынуждены перейти к обороне из-за тяжелых потерь

Фото: МО Украины

ВСУ будут вынуждены перейти к обороне по всей линии фронта из-за тяжелых потерь, рассказал NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. По его словам, даже в Киеве начали признавать, что контрнаступление провалилось. В связи с этим ВСУ также могут увеличить число атак с помощью дронов, в том числе и морских, добавил Борзенко.

Перемены руководящего состава на Украине могут что-то изменить, но на общий курс происходящих событий это не повлияет. На сегодняшний день ВСУ на отдельных участках продолжают бросать личный состав. Даже в Киеве уже начинают признавать, что контрнаступление провалилось. И поэтому единственное, что в подобной ситуации возможно, — это переход от наступления к обороне. Не секрет, что на отдельных участках в пригороде Харькова уже ведутся земляные работы и роются новые окопы, — рассказал Борзенко.

Военэксперт отметил, что российская армия достигла успехов, наступая на Авдеевку. По его словам, освобождение данного населенного пункта станет важным моментом в истории СВО и большим ударом для ВСУ.

На текущий момент бои за Авдеевку уже начали давать результат, а ведь это один из ключевых пунктов всей Донбасской дуги, то есть той линии обороны, которую построили ВСУ после 2014 года. Учитывая все это, переход к обороне — самый ожидаемый исход для ВСУ. Так как возможность прорыва сейчас очень низкая, — добавил Борзенко.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что Вооруженные силы России могут взять Авдеевку под контроль до конца 2023 года. По его мнению, бои за данный населенный пункт не будут такими же продолжительными, как бои в Артемовске. При этом Дандыкин подчеркнул, что взятие Авдеевки станет очень важным моментом в истории СВО.