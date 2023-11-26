«Паника никого не щадит»: военкор о настроениях ВСУ в Авдеевке Сладков: ВСУ теряют уверенность при обороне Авдеевки

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины стали терять уверенность при обороне Авдеевки, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, в скором времени бойцы ВСУ покинут населенный пункт.

ВСУ теряют уверенность в обороне Авдеевки. Пока отходят. Но позже побегут. Стоит одному флангу подломиться — все, паника никого не щадит, — написал военкор.

До этого Сладков сообщил, что Вооруженные силы России пробили оборону противника в районе авдеевской промзоны. По его словам, на этом участке сосредоточена самая крепкая оборона ВСУ на всей линии фронта. Он назвал действия российских бойцов настоящим подвигом. Теперь, отметил корреспондент, противник должен в полной мере понять сложность своего положения.

Ранее военкор Андрей Руденко отметил, что промзона в Авдеевке с 2015 года была «нарывом на теле молодой республики». Репортер признался, что всегда побаивался поездок в это место, поскольку каждый приезд сопровождался опасной активностью ВСУ.

Журналист также подчеркнул, что когда кто-то говорит, что полномасштабный конфликт начался 24 февраля 2022 года, он ставит в пример эту промышленную зону в Авдеевке. Руденко заявил, что в этом районе с 2015 года круглосуточно шли бои.