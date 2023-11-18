В США признали огромные потери ВСУ на фронте Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ наносят войскам Украины огромные потери

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Вооруженные силы Украины

Российские военные наносят Вооруженным силам Украины огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of. По его словам, Киеву уже почти невозможно восполнить потери в рядах ВСУ и ситуация будет только ухудшаться. Он добавил, что украинские власти вынуждены брать непригодных в свою армию, а их количество тоже ограничено.

То, что кто-то в ВСУ пробыл на передовой два года и остался жив, — это просто невероятно, потому что украинцам постоянно приходится пополнять свои части, некоторые из них несли потери до 80% личного состава. Происходящее сейчас просто ужасно, — отметил Джонсон.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери ВСУ в районе Серебрянского лесничества резко возросли. По его словам, подразделения украинской армии теряют солдат из-за недостаточной огневой поддержки, вызванной сокращением использования западных боеприпасов во время артиллерийской подготовки.

До этого попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал, что как минимум 100 солдат Вооруженных сил Украины погибли при высадке десанта на левом берегу Днепра. По его словам, вся группа была фактически уничтожена.

Согласно данным британского издания The Economist, с начала спецоперации России на Украине Киев потерял 190 тысяч бойцов ранеными и убитыми. В Вашингтоне считают, что за время конфликта погибли 70 тысяч военнослужащих ВСУ, ранены 120 тысяч.