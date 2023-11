Российские военные наносят Вооруженным силам Украины огромные потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of. По его словам, Киеву уже почти невозможно восполнить потери в рядах ВСУ и ситуация будет только ухудшаться. Он добавил, что украинские власти вынуждены брать непригодных в свою армию, а их количество тоже ограничено.