Генерал ВСУ потребовал от Зеленского прекратить лгать о России Генерал Кривонос призвал власти Украины сообщать правду об СВО

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский (в центре)

Граждане Украины должны знать правду о происходящем в зоне спецоперации, заявил в эфире телеканала «Прямой» генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Он добавил, что при президенте Владимире Зеленском жителей страны постоянно вводят в заблуждение относительно России. Военный подчеркнул, что уже более года украинцам рассказывают о крахе РФ на фронте и в экономике, но это ложь.

У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. <...> Но это все произошло на самом деле? Нет, — уточнил Кривонос.

В связи с этим генерал в шутку предложил Зеленскому сменить человека, который за него пишет речь для брифингов. Кривонос посоветовал президенту найти специалиста, умеющего составлять тексты, соответствующие реальности.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, как Запад формирует фейки о России. По ее словам, с Россией постоянно поступают таким образом: вырывают цитаты из контекста, берут отдельные части аудио- или видеозаписей. После этого в информационное пространство выходят новости с совершенно противоположным смыслом, объяснила Захарова.