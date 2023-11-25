Захарова на примере Сунака доказала «пандемийный» характер фейков Запада Захарова указала на манипуляцию информацией Западом после случая с Сунаком

Фото: Molly Darlington/AP/TASS

Риши Сунак

Видеоролик, на котором премьер-министр Великобритании Риши Сунак неправильно держит молоток, является примером манипуляции информацией, к которой прибегает Запад, указала в Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что против России создаются подобные же фейки.

Захарова напомнила, что лейбористы опубликовали фрагмент видео с Сунаком, где он во время визита в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир взял в руки молоток боковой стороной. Однако оппозиция вырезала часть ролика, на которой мастер-ювелир советует политику взять инструмент именно таким образом.

Это и есть манипуляция информацией, те самые «фейки», которые убивают мир. Только с премьер-министром Британии дезинформация носила точечный характер и могла быть купирована. Антироссийская же медиакомпания носит характер пандемии, — добавила Захарова.

По ее словам, с Россией постоянно поступают именно таким образом: вырывают цитаты из контекста, берут отдельные части аудио- или видеозаписей. После этого в информационное пространство выходят новости с совершенно противоположным смыслом, объяснила Захарова.

Ранее Партия лейбористов высмеяла британского премьера, который якобы по неумению использовал вместо бойка боковую сторону инструмента. Оппозиционеры иронично подписали ролик фразой: «Риши Сунак: не сын изготовителя инструментов».