Риши Сунак стал объектом шуток из-за неумения пользоваться молотком Лейбористы посмеялись над Риши Сунаком из-за неумения пользоваться молотком

Фото: Molly Darlington/AP/TASS

Риши Сунак (слева)

Оппозиционная партия Лейбористов в Twitter (Х) пошутила над премьер-министром Великобритании Риши Сунаком из-за видеоролика, на котором политик неправильно использует молоток. Лейбористы обратили внимание, что политик вместо бойка использовал боковую сторону инструмента.

Риши Сунак: не сын изготовителя инструментов, — подписали оппозиционеры.

Видео было снято в ходе визита Сунака в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир. В полной версии ролика мастер посоветовала политику использовать именно боковую часть молотка. Лейбористы опубликовали только часть видео, где подсказка ювелира вырезана.

Ранее политолог Наталья Еремина указала, что рейтинг находящегося более года на должности премьер-министра Великобритании Сунака стремительно падает, он не смог стабилизировать ситуацию как в мире, так и в собственной стране. По ее словам, политик является одним из самых непопулярных премьеров в истории и ему не стоит надеяться на стремительное улучшение своих позиций.

Политолог напомнила, что именно при Сунаке Индия заявила о себе как о Бхарате, а это является символом очередного распада постколониальной системы. В то же время Еремина предположила, что неудачная деятельность премьера может быть связана с другими происходящими в стране механизмами.