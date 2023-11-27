Снаряд ВСУ со шрапнелью ранил женщину и девочку в Донецке

Фото: МО Украины

В Донецке два мирных жителя, женщина и несовершеннолетняя, получили ранения в результате обстрела города со стороны ВСУ снарядом со шрапнелью, передает РИА Новости. Инцидент произошел неподалеку от железнодорожного вокзала, где были обнаружены осколки боеприпаса. По словам матери пострадавшей девочки Виктории, если бы дочь находилась за компьютером в момент обстрела, она могла погибнуть, так как осколки пробили ее стул.

Обычно она долго сидит, делает уроки, но в этот раз, из-за дождя, она легла. Я благодарю Бога, что она легла и осталась жива, — рассказала Виктория.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, на протяжении прошедших суток украинские военные осуществили 32 обстрела территории республики. Три мирных жителя получили ранения, восемь жилых домов были повреждены, а также пострадали три объекта социальной инфраструктуры.

До этого в результате обстрела Ясиноватой со стороны Вооруженных сил Украины пострадал ребенок. Глава ДНР Денис Пушилин добавил, что ВСУ нанесли удары также по Кировскому и Петровскому районам Донецка. Там в результате обстрела ранения получили два мирных жителя.