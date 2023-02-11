Залужный сообщил США об использовании Россией надводных беспилотников Главком ВСУ Залужный заявил, что Россия использует в Черном море надводные дроны

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Россия в ходе специальной военной операции на Украине использует надводные дроны. Об этом в ходе беседы с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Информация о разговоре была размещена на странице украинских вооруженных сил в социальной сети Facebook (деятельность соцсети запрещена в России).

Поделился с Милли обеспокоенностью в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море, — говорится в сообщении.

Украинские Telegram-каналы ранее сообщили, что российский надводный беспилотник-камикадзе ударил по разводному мосту в Одесской области. Мост в Затоке и прежде подвергался ракетным ударам. Отмечалось, что по данному мосту украинские войска получали горючее, боеприпасы и технику. Известно, что дрон-камикадзе подлетел со стороны Чёрного моря.

Официальных комментариев властей по поводу происшествия не поступало.

В Минобороны РФ также не сообщали об использовании надводных и морских дронов. В последней сводке ведомства говорится, что 10 февраля ВС РФ нанесли «массированный удар» по «критически важным объектам системы энергетики» Украины. При этом использовалось «оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования» и БПЛА. Об атаке в Одесской области ничего сказано не было.

Ранее стало известно, что в зону СВО на испытания отправлена первая партия новых разведывательно-ударных дронов-камикадзе РУД-250, которые скоро поступят на вооружение российской армии. Устройства не оснащены GPS-модулем, поэтому ответственность за управление ими лежит на операторах.