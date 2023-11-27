Военэксперт рассказал, как ВС РФ будут использовать морские дроны Военэксперт Леонков: морские дроны должны вести разведку в Черном море

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Морские дроны Вооруженных сил РФ будут предназначены в первую очередь для увеличения зоны разведки в Черном море, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас эту задачу в российских военно-морских силах выполняют корабли в дальнем дозоре, которые должны сначала обнаружить, а потом уничтожить беспилотные катера противника.

Когда морские дроны появятся на нашем вооружении, то они смогут также вести разведку. Противник уже использует это оружие при атаках с разных направлений. Сейчас мы часто замечаем эти дроны, когда они подходят близко к целям. Мы их, конечно, уничтожаем, но морские дроны позволят сделать гораздо раньше, — рассказал Леонков.

По словам военэксперта, морские дроны могут быть изготовлены и в ударном варианте. В этом случае они смогут уничтожать украинские беспилотные катера, которые попытаются пробиться к российским берегам.

Первые морские дроны будут переданы в российскую армию до конца года, заявил ранее управляющий директор Кингисеппского машиностроительного завода Михаил Даниленко. По его словам, водные беспилотники обладают скоростью свыше 80 км/ч и способны перевозить до 600 кг взрывчатки. Эти дроны смогут перевозить не только взрывчатку, но и специальное оборудование или средства для разведки.

Кроме того, беспилотные катера также способны действовать в качестве базы для беспилотных воздушных аппаратов или противодроновых систем. Даниленко отметил, что первая десятка дронов должна быть передана Министерству обороны до конца текущего года и может быть протестирована в ходе специальной операции на Украине.