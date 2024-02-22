В США рассказали о «русском натиске» в зоне спецоперации Экс-директор ЦРУ Гейтс: Россия захватила инициативу в наступлении на Украине

Фото: МО РФ

Вооружённые силы Российской Федерации

Российская армия завладела инициативой в зоне спецоперации, заявил бывший глава ЦРУ Роберт Гейтс в интервью The Washington Post. Он охарактеризовал полномасштабное наступление ВС РФ по всей линии фронта как «русский натиск».

Я только и читаю, что русские наступают в самых разных местах вдоль всего тысячекилометрового фронта, — заявил Гейтс.

Он отметил, что взятие под контроль Авдеевки позволит российским войскам продвинуться дальше на восток. Гейтс добавил, что ситуация на фронте больше не является тупиковой, так как «русские набрали обороты».

Ранее британское издание The Spectator сообщило, что Вооруженные силы Украины потерпели поражение в Авдеевке из-за нехватки боеприпасов. По словам журналистов, ВС России выпускали по 10 тысяч снарядов в день, тогда как ВСУ могли позволить себе около 1,5 тысячи.

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина о взятии Авдеевки под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. При этом российский лидер отметил, что взятие города является особой страницей в истории боевых действий при защите интересов страны. Путин назвал мужественными и героическими действия бойцов, которые смогли отбить Авдеевку.