«Особая страница в истории»: Путин высказался о взятии Авдеевки Путин назвал взятие Авдеевки особой страницей в истории боевых действий РФ

Фото: МО РФ

Взятие Авдеевки является особой страницей в истории боевых действий при защите интересов России, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава государства назвал мужественными и героическими действия бойцов, которые смогли отбить город.

Все военнослужащие, конечно, заслуживают самых высоких наград, поощрений и слов благодарности со стороны страны, России, нашего народа. Ну что говорить? Все ребята действовали мужественно и героически. <...> Это особая страница в истории боевых действий вообще в целом России при защите своих интересов, — сказал президент.

Особое внимание Путин уделил подземному рейду, который провели 150 российских бойцов штурмовой бригады «Ветераны». В рамках этой операции военнослужащие проникли в тыл противника по узкой трубе.

Это особая ситуация. Диаметр этой трубы, как мне докладывал командир подразделения, — 1,1 метра. И они, здоровые мужики, по этой трубе, не зная куда идти, прошли свыше трех километров, вышли в неизвестное место, захватили 19 строений, несколько суток держались там, доблокировали. И потери у них есть, — отметил глава государства.

Ранее Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли 17 и 18 февраля 2400 военных под Авдеевкой на Донецком направлении в зоне специальной военной операции.