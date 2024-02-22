В Британии назвали причину поражения ВСУ в Авдеевке The Spectator: ВСУ потерпели поражение в Авдеевке из-за нехватки боеприпасов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины потерпели поражение в Авдеевке из-за нехватки боеприпасов, пишет британское издание The Spectator. Журналисты отметили, что ВС России выпускали по десять тысяч снарядов в день, тогда как ВСУ выпускали «по полторы тысячи».

Российские военные выпускали по десять тысяч снарядов в день. Украины могли лишь в ответ выпустить по полторы тысячи. Именно такое неравенство сделало поражение неизбежным, — говорится в материале.

В статье говорится, что нежелание западных союзников Украины должным образом продолжать ее поддерживать привело к сложной для украинцев ситуации на фронте. Также сообщается, ВС РФ наступают по всей линии фронта, оттесняя измотанных и отчаявшихся украинских солдат, «у которых заканчивается оружие».

Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал российского президента Владимира Путина о взятии Авдеевки под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский заявил, что ВСУ закрепились на новых рубежах обороны после отступления с уничтоженных позиций в Авдеевке. По его словам, эти позиции находятся в районе населенных пунктов Ласточкино, Новобахмутовка и Первомайское. Генерал подчеркнул, что по военным из «Таврии» были нанесены 26 авиаударов и свыше 800 ударов из артиллерии.