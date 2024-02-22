Бундестаг проголосовал против резолюции о поставке Украине ракет Taurus

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Нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала большинством голосов против резолюции оппозиционной фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которая прямо призывает правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus, передает РИА Новости. Кроме того, в документе звучал призыв к кабмину ФРГ «признать Россию экзистенциальной угрозой» и ужесточить санкционный режим в отношении Москвы.

За проголосовали 182, против — 480, 5 воздержались, — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает возможными поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину. По его словам, Германия не сказала четкого «нет», а это тоже является своего рода ответом. Глава ведомства добавил, что Украина продолжает верить в решение этой проблемы.

По мнению депутата бундестага Норберта Реттгена, канцлер Германии Олаф Шольц должен признать, что Украина важнее России. По этой причине, считает депутат, необходимо пойти навстречу требованиям Киева и предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. Однако, отмечает он, Шольц не согласился отправить снаряды Украине.