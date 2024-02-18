Кулеба: Германия не сказала четкого «нет» на вопрос о поставках Taurus

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает возможными поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину. По его словам, Германия не сказала четкого «нет», а это тоже является своего рода ответом. Глава ведомства добавил, что Украина продолжает верить в решение этой проблемы, передает агентство DPA.

Тот факт, что вы не услышали четкого «нет» [от германских властей], тоже является ответом. Мы продолжаем верить, что эти проблемы когда-нибудь будут решены, — заявил Кулеба.

По мнению депутата бундестага Норберта Реттгена, канцлер Германии Олаф Шольц должен признать, что Украина важнее России. По этой причине, считает депутат, необходимо пойти навстречу требованиям Киева и предоставить ВСУ крылатые ракеты Taurus. Однако, отмечает он, Шольц не согласился отправить снаряды Украине.

Депутат уверен, что Шольц постоянно ищет оправдания для того, чтобы не отправлять ракеты украинской стороне. Основной проблемой пока что остается дальность действия снарядов в 500 километров. Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с такими характеристиками.