Стала известна судьба пропавшего в Красных Баках подростка

В Красных Баках Нижегородской области нашелся 15-летний подросток, которого искали 10 дней, — он вернулся домой ночью самостоятельно, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Мальчик пришел в село Зубилиха около двух часов ночи.

В поисках участвовали более 1000 человек, были задействованы кинологи и беспилотники. По словам волонтеров, причина ухода может быть связана с плохим отношением бабушки: очевидцы перед исчезновением заметили на теле подростка синяки.

Ранее полиция обнаружила пропавших в Республике Карелия брата и сестру живыми. Известно, что дети уже не раз сбегали из дома. Они состояли на учете в психоневрологическом диспансере. Мать подростков привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

До этого полиция обнаружила тело четырехлетнего мальчика с признаками утопления в Ставропольском крае. По версии следствия, дети 8 июля отправились гулять около реки в станице Суворовской. Когда они не вернулись вовремя, были организованы поиски пропавших.