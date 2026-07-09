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09 июля 2026 в 11:03

Раскрыта судьба второго пропавшего ребенка на Ставрополье

СУ СК России по Ставрополью: полиция отыскала тело второго пропавшего ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полиция обнаружила тело четырехлетнего мальчика с признаками утопления, сообщили в канале Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю в МАКСе. До этого он вместе с трехлетней девочкой отправился к реке Куме без присмотра взрослых.

По версии следствия, дети 8 июля отправились гулять около реки в станице Суворовской. Когда они не вернулись вовремя, были организованы поиски пропавших. В ходе них полиция нашла тело девочки в русле реки. Специалисты выявили признаки утопления.

Тело мальчика также нашли в русле реки. Следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители пока разбираются в деталях произошедшего.

Ранее глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко прокомментировал пропажу детей. По его словам, к их розыску привлекли все средства, в том числе команды водолазов и кинологов. К поискам также присоединились около 400 волонтеров. Бондаренко попросил местных жителей координировать свои действия с сотрудниками полиции и представителями местного МЧС.

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