Раскрыта судьба второго пропавшего ребенка на Ставрополье

Полиция обнаружила тело четырехлетнего мальчика с признаками утопления, сообщили в канале Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю в МАКСе. До этого он вместе с трехлетней девочкой отправился к реке Куме без присмотра взрослых.

По версии следствия, дети 8 июля отправились гулять около реки в станице Суворовской. Когда они не вернулись вовремя, были организованы поиски пропавших. В ходе них полиция нашла тело девочки в русле реки. Специалисты выявили признаки утопления.

Тело мальчика также нашли в русле реки. Следователи возбудили уголовное дело. Правоохранители пока разбираются в деталях произошедшего.

Ранее глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко прокомментировал пропажу детей. По его словам, к их розыску привлекли все средства, в том числе команды водолазов и кинологов. К поискам также присоединились около 400 волонтеров. Бондаренко попросил местных жителей координировать свои действия с сотрудниками полиции и представителями местного МЧС.