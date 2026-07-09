Одного из пропавших в Ставропольском крае детей нашли погибшим

Одного из пропавших в Ставропольском крае детей нашли погибшим

В станице Суворовской Ставропольского края продолжаются поиски одного из двух пропавших детей, второго нашли погибшим, сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко. Поисковая операция началась накануне.

Спасатели обследовали берега реки Кумы. В 04:00 работы были временно приостановлены, а в 06:00 возобновились. В настоящее время продолжаются поиски мальчика. Как отметил Бондаренко, к операции привлечены все необходимые силы и средства, включая водолазов. Кроме того, в поисках участвуют около 400 волонтеров.

По его словам, водолазы и кинологи должны иметь возможность выполнять поисковые мероприятия без помех. В связи с этим Бондаренко призвал жителей, желающих присоединиться к поискам, заранее координировать свои действия с сотрудниками полиции и представителями МЧС.

Сейчас счет идет на секунды, — отметил он.

Ранее в Иркутской области обнаружили тело пропавшего во время сплава ребенка. По данным источника, мальчика нашли у берега в Шелеховском районе. Ребенок регулярно сопровождал родителей в подобных путешествиях с годовалого возраста и умел плавать.