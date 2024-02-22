Названо самое болезненное оружие, которое США могут передать Украине Военэксперт Суконкин: США могут передать ВСУ улучшенные ATACMS в обход конгресса

Фото: U.S. Army/Andrew Dickson

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что власти США могут передать Украине баллистические ракеты ATACMS с дальностью до 300 км в обход решения конгресса. Эксперт не исключил, что данное оружие является «самым болезненным» для ВС РФ.

Не стоит думать, что споры в конгрессе по поводу выделения $47 млрд приведут к прекращению финансирования Украины. Они могут урезать пакет максимально, но сосредоточиться на очень болезненных вещах. Не таких дорогих, но очень опасных и болезненных для России. Например, на поставках Украине крылатых ракет ATACMS с увеличенной дальностью полета до 300 км, — считает Суконкин.

По его словам, отправка Украине ракет ATACMS обойдется намного дешевле, чем обещанные прежде десятки миллиардов долларов.

Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев не сможет ввести в эксплуатацию несколько разных типов истребителей одновременно. По его словам, вооруженные силы страны уже приступили к адаптации инфраструктуры под F-16. Однако остается проблема обслуживания самолетов и подготовки пилотов, подчеркнул он.

Издание Foreign Policy, в свою очередь, сообщало, что американские истребители F-16 могут передать Украине в июне 2024 года. Так, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что к этому моменту военные самолеты уже будут у ВСУ, сославшись на график, подтвержденный другими европейскими чиновниками.