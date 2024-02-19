В Киеве заявили, что не смогут вооружить ВСУ разными типами истребителей Советник главкома ВВС Украины: ВСУ не могут обслуживать истребители разных типов

Фото: U.S. Air National Guard/Nicholas Battani

F-16

Киев не сможет ввести в эксплуатацию несколько разных типов истребителей одновременно, заявил советник командования ВВС Украины Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, ВСУ просто не смогут обслуживать их все. Кроме того, надо будет обучать пилотов, что является непростой задачей, добавил он.

Мы не сможем очень много самолетов разных типов ставить на вооружение, обслуживать их, обучать пилотов. Это для нас будет несколько сложный момент. Поэтому сосредоточиться нужно на цели номер один — это F-16, — констатировал Игнат.

Вооруженные силы страны уже приступили к адаптации инфраструктуры под F-16, добавил он. Если говорить о капитальной подготовке, то для этого потребуются годы работы. По словам Игната, в настоящий момент инфраструктура адаптирована под советские самолеты, которые устарели «морально и физически».

Ранее сообщалось, что Украина может получить американские истребители уже в июне 2024 года. В частности, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в июне военные самолеты будут у ВСУ, сославшись на график, подтвержденный другими европейскими чиновниками.